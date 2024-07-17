Россиян начали готовить к 10-летней войне

Подконтрольные Кремлю СМИ могут готовить россиян к продолжению военных действий в Украине до 2034 года. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW) на основе того, как российские пропагандистские медиа подали рассуждения замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о долгосрочных перспективах Украины.

В интервью российским СМИ Медведев напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно выразил надежду на вступление Украины в Североатлантический альянс в 2034 году. В таком случае, по словам Медведева, этого не произойдет «никогда», поскольку к этому времени сменится руководство НАТО и «вполне вероятно, что пресловутой страны 404 (подразумевается код компьютерной «ошибки» 404 - это может быть намеком на то, что Украина «не является реальным государством») тоже не будет».

Хотя Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование к 2034 году, российские госСМИ, включая одно из крупнейших информационных агентств ТАСС, начали публиковать заметки с заголовками «Медведев допустил, что Украины к 2034 году уже не будет» и «Медведев предрек исчезновение Украины к 2034 году».

По мнению аналитиков ISW, из того, как российские государственные СМИ отредактировали заявления Медведева, можно предположить, что Кремль рассчитывает достичь своей цели и «уничтожить Украину» до 2034 года. Таким образом, российские власти хотят подготовить общественность к тому, что война продлится еще десять лет, но закончится желанной «победой» России, отмечают эксперты.

При этом, как считают в ISW, подобная жесткая риторика пропаганды прямо подрывает отдельные попытки кремлевских чиновников заверить, что Россия готова «вести переговоры» о «мире» с Украиной. Это еще раз подчеркивает, что единственной желаемой конечной целью войны для Кремля является полное уничтожение украинского государства и народа, считают аналитики ISW.