Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:58

Полномасштабный ввод в строй международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», беспокоит Россию, испытывающую в связи со сложившейся геополитической ситуацией значительные ограничения своих транспортно-логистических коммуникаций. О транспортном коридоре представители руководства РФ говорят сегодня на каждом масштабном мероприятии. Так, посещая недавно города Тверь и Тольятти, президент РФ Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия намерена развивать транспортные коридоры, в том числе, «Север-Юг», а также дорожные сети во всех городах и селах. При этом президент не преминул напомнить общественности все преимущества этого транспортного коридора.

А премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию Северного Кавказа заявил о необходимости подключить к развитию МТК «Север-Юг» регионы Кавказа, обладающие, по словам премьер-министра, большим потенциалом. Михаил Мишустин отметил, что уже завершена модернизация двух пунктов пропуска на границе с Азербайджаном, расширяется трасса Р-217 "Кавказ", строятся обходы Гудермеса и Грозного, а также предусмотрено финансирование на сооружение обходов Дербента, Махачкалы и Хасавюрта. "Все это послужит увеличению поставок российских товаров на новые перспективные рынки", - подчеркнул премьер-министр РФ. Отметил Мишустин и причины, диктующие эту необходимость. По его мнению, с учетом геостратегического положения Северного Кавказа, необходимо наладить также надежные логистические цепочки.

«Продукция, которая производится здесь, на Кавказе и в округе, поставляется по всей России и за рубеж, - отметил премьер. – Нужно также рассмотреть меры для обеспечения связности курортов и улучшения передвижения путешественников и местных жителей. Северный Кавказ давно известен своими природной красотой, здравницами и минеральными источниками, а комфортные транспортные коммуникации будут, конечно, способствовать их развитию, как и росту туризма. И одно это уже стоит того, чтобы вкладывать сюда крупные инвестиции. А когда рядом и так возводится международный транспортный коридор, то просто грех этим не воспользоваться». По словам Мишустина, в округе уже возведен новый терминал во Владикавказе, идет реконструкция воздушных гаваней «Уйташ», «Грозный», «Минеральные Воды» и «Ставрополь». А на полях форума было подписано соглашение о строительстве аэропорта в Карачаево-Черкесии. Все это поможет нарастить пассажиропоток и сделать перевозки удобными для людей. Ход возведения МТК «Север-Юг» занял центральное место также в выступлении заместителя министра транспорта РФ Алексея Шило.

«Западная ветка — это через Северо-Кавказский федеральный округ, в направлении Азербайджана, - уточнил Шило. - Она станет одним из приоритетов в рамках федерального проекта развития опорной сети железных дорог. Основная задача - получить к 2028 году развитие провозных мощностей до 20 миллионов тонн. Для этого будет активно развиваться станция Самур-II, к 2025 году мы надеемся выйти там на 15 миллионов тонн, а к 2028 году, как я уже сказал, на 20 миллионов». Замминистра транспорта отметил, что коридор «Север-Юг» рассматривается очень серьезно, поскольку основные направления, существовавшие ранее для доставки грузов зарубежным партнерам, в настоящее время во многом быстро меняются. «А «недружественные» коллеги, - добавил Шило, - к сожалению, очень активно влияют сегодня на эту логистику. И Москва рассматривает МТК «Север-Юг», как один из таких элементов для того, чтобы иметь возможность по различным маршрутам доставлять свои товары». Алексей Шило напомнил, что еще год назад Валентин Иванов, его предшественник на посту замминистра транспорта РФ, говорил, что в 2022-2025 годах дорожная карта по развитию МТК «Север-Юг» предусматривает строительство станции Самур-II и пункта Дербент с финансированием около 10 миллиардов рублей. И вот сегодня, по словам Шило, реализация этих мероприятий позволит увеличить провозную способность ежегодно до 15 миллионов тонн, что в полтора-два раза выше по сравнению с фактическими объемами перевозок.

И президент РФ Путин, и премьер-министр Мишустин неоднократно отмечали, что сегодня МТК «Север-Юг» необходим экономике России, как вода и воздух. Не в неменьшей степени он важен и для Азербайджана, который также играет важную роль в развитии транспортного коридора. Как отметил 4 июля в Астане президент Ильхам Алиев, выступивший на встрече в формате «ШОС плюс», «…железнодорожная и автомобильная инфраструктура азербайджанского сегмента этого коридора готова и успешно функционирует. В настоящее время мы работаем над расширением объема железнодорожных перевозок до 15 миллионов, а позже, при необходимости, до 30 миллионов тонн». Таким образом, сегодня все упирается в завершение строительства 164-километрового сегмента железной дороги Решт-Астара в Иране. И если в России и Азербайджане все работы уже выполнены, то Иран этим похвастать пока не может.