Россия готовится захватить Запорожье

Российские войска готовятся к началу новой волны наступления на Запорожскую область, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В последнее время мы наблюдаем странные движения со стороны российских войск. Например, обращают внимание на концентрацию сил в Запорожской области. На этот раз они стягивают войска из разных регионов, включая Новоазовск и Донецк. Их маршрут теперь не через Бердянск или Приморск, а в направлении Розовка-Пологи и Токмак, находящиеся ближе к линии фронта», - подчеркнул Андрющенко.

Он также отметил, что впечатление, что такие действия россиян направлены на накопление резервов для возможного наступления на Запорожскую область: «В то же время мы наблюдаем снятие резервов и подразделений, которые были размещены на доукомплектование и подготовку вдоль побережья Азовского моря. Это касается Мариуполя, Бердянской агломерации, Приморска и Кирилловки. Эти резервы перебрасывают на север Донетчины, где уже проходят интенсивные бои», - добавил он.