В Бангладеш вспыхнули массовые протесты: в стычках с полицией погибли по меньшей мере 10 человек, 350 получили ранения, сообщает Reuters. Властям пришлось отключить некоторые услуги мобильного интернета из-за различных слухов и нестабильной ситуации, сложившейся в социальных сетях.

«Министр юстиции Анисул Хук заявил, что правительство готово поговорить с протестующими, которые хотят, чтобы государство перестало выделять 30% государственных рабочих мест для семей тех, кто сражался в войне 1971 года за независимость от Пакистана», - сообщил журналистам государственный министр информационно-коммуникационных технологий страны Зунаид Ахмед Палак.

Общенациональные протесты вызваны высоким уровнем безработицы среди молодежи: почти пятая часть 170-миллионного населения страны не имеет работы или образования.