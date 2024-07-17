На самолетах AZAL летим в Душанбе

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил продажу авиабилетов на рейсы между Баку и Душанбе. Первый перелет из Баку в столицу Таджикистана (Душанбе) запланирован на 17 сентября. Об этом информирует пресс-служба AZAL.

Согласно сообщению, AZAL будет летать по маршруту Баку - Душанбе - Баку дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

Открытие рейсов между Баку и Душанбе направлено на укрепление связей между Азербайджаном и Таджикистаном, а также на обеспечение удобства и комфорта путешественников.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.