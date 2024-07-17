Фазиля Гасымова и Губада Ибадоглу решили судить отдельно

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении задержанного в Турции и экстрадированного в Азербайджан кандидата юридических и экономических наук Фазиля Гасымова. Об этом haqqin.az сообщил его адвокат Тельман Гасымов.

Адвокат сообщил, что Гасымову предъявили окончательное обвинение по статье 204.3.1 Уголовного кодекса (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой). Сторона защиты ознакомилась с материалами уголовного дела, которое будет направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Адвокат также сообщил, что по итогам расследования дело его подзащитного было отделено от дела профессора Губада Ибадоглу. Дело Ибадоглу, обвиняемого по аналогичной статье и в настоящее время находящегося под надзором полиции, будет рассматриваться отдельно.