Москва о военных учениях США и Армении

Появление американцев на Южном Кавказе «лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о стартовавших в Армении в середине июля армяно-американских учениях Eagle Partner 2024.

«Появление американцев в Южном Кавказе, мы неоднократно это могли уже видеть в различных частях мира, лишь подогреет сохраняющийся в регионе конфликтный потенциал», - сказала она.