Суровый приговор для американца в России

Вторую обвиняемую по этому делу Веронику Грабанчук суд признал виновной и назначил восемь лет колонии общего режима.

Хамовнический суд Москвы приговорил гражданина США Майкла Трэвиса Лика к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу московских судов.

Американец был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и незаконном хранении и приобретении наркотиков.

Лик был задержан в июне прошлого года. В Хамовническом суде тогда заявляли, что «экс-десантник и музыкант» обвиняется «в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей».

Мать Лика после его задержания говорила в интервью ABC News, что в молодости он служил в военно-воздушных силах США, а в Москве сотрудничал с местными рок-группами и преподавал английский язык.

Телеканал НТВ, показавший сюжет о задержании Лика, утверждал, что американец, который жил в России с 2010 года, якобы «подсаживал» своих молодых знакомых на наркотики, а потом якобы заставлял их делать «закладки».

В итоге одна из знакомых Лика была задержана с поличным и дала против него показания.

Признал ли Лик вину во вменяемом ему преступлении, в сообщении суда не уточняется.

Грабанчук признала вину в полном объеме.