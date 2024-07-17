Сегодня в 20:00 на стадионе «Liv Bona Dea Arena» в Мардакянах начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанской командой «Зиря» и молдавским «Шерифом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Казахстана во главе с Булатом Сарыевым. На VAR будут сидеть немцы, руководимые Зереном Шторксом.

В первом матче в Тирасполе «Зиря» победила со счетом 1:0.

Победитель этой пары во 2-м раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии «Эльфсборг» (Швеция) – «Пафос» (Кипр), а проигравший – встретится во 2-м раунде Лиги конференций с «Дунайска Стреда» (Словакия).

«Эльфсборг» в первом матче обыграл дома «Пафос» со счетом 3:0.