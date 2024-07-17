Лига Европы: удержит ли «Зиря» преимущество над «Шерифом»? Матч начался; обновлено 20:00
Матч «Зиря» - «Шериф» начался.
*** 19:34
Стартовые составы «Зиря» и «Шерифа».
«Зиря»: Тьягу Силва, Руан Ренато, Анже Муцинзи, Гисмят Алыев, Исса Джибрилла, Пьер Зебли, Гаджиага Гаджилы, Эльдар Гулиев, Салиф Сума, Рафаэл Утциг, Давит Волков.
«Шериф»: Рашед Аль-Туми, Матеус Линс, Жоселин Беиратч, Илунга Пата, Жоао Пауло Фернандеш, Мусса Кьябу, Нана Кваме Боакье, Питер Адемо, Седрик Бадоло, Папа Ндиага Яде, Аджак Риак.
*** 18:20
Сегодня в 20:00 на стадионе «Liv Bona Dea Arena» в Мардакянах начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанской командой «Зиря» и молдавским «Шерифом».
Судить встречу будет бригада арбитров из Казахстана во главе с Булатом Сарыевым. На VAR будут сидеть немцы, руководимые Зереном Шторксом.
В первом матче в Тирасполе «Зиря» победила со счетом 1:0.
Победитель этой пары во 2-м раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии «Эльфсборг» (Швеция) – «Пафос» (Кипр), а проигравший – встретится во 2-м раунде Лиги конференций с «Дунайска Стреда» (Словакия).
«Эльфсборг» в первом матче обыграл дома «Пафос» со счетом 3:0.