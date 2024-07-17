В культурной столице Азербайджана Шуше с 17 по 19 июля при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры проходят первые в условиях полного восстановления территориальной целостности Азербайджана Дни поэзии Вагифа.

Как передает cобственный корреспондент haqqin.az, в фестивале поэзии принимают участие официальные лица, деятели литературы, культуры и науки, а также поэты и писатели из тюркских республик, находящиеся в нашей стране по случаю 90-летия Союза писателей Азербайджана.

В рамках Дней поэзии Вагифа в различных историко-культурных местах города Шуша, включая музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, восстановленный Фондом Гейдара Алиева, а также Дом Натаван, площадь перед зданием исполнительной власти города Шуша и в отеле «Конгресс Центр Шуша», будут организованы различные мероприятия.

Напомним, 14 января 1982 года при участии общенационального лидера Гейдара Алиева в Шуше были открыты мавзолей и Дом поэзии великого поэта и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа (1717-1797). Именно на этом мероприятии Гейдар Алиев поддержал инициативу наших литераторов в этом направлении и дал поручение о проведении Дней поэзии Вагифа. Фестиваль поэтического слова впервые был проведен в июле 1982 года. В освобожденной Шуше он проходит уже в четвертый раз.