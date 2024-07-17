Шуша принимает Дни поэзии Вагифа фото
В культурной столице Азербайджана Шуше с 17 по 19 июля при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры проходят первые в условиях полного восстановления территориальной целостности Азербайджана Дни поэзии Вагифа.
Как передает cобственный корреспондент haqqin.az, в фестивале поэзии принимают участие официальные лица, деятели литературы, культуры и науки, а также поэты и писатели из тюркских республик, находящиеся в нашей стране по случаю 90-летия Союза писателей Азербайджана.
В рамках Дней поэзии Вагифа в различных историко-культурных местах города Шуша, включая музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, восстановленный Фондом Гейдара Алиева, а также Дом Натаван, площадь перед зданием исполнительной власти города Шуша и в отеле «Конгресс Центр Шуша», будут организованы различные мероприятия.
Напомним, 14 января 1982 года при участии общенационального лидера Гейдара Алиева в Шуше были открыты мавзолей и Дом поэзии великого поэта и государственного деятеля Моллы Панаха Вагифа (1717-1797). Именно на этом мероприятии Гейдар Алиев поддержал инициативу наших литераторов в этом направлении и дал поручение о проведении Дней поэзии Вагифа. Фестиваль поэтического слова впервые был проведен в июле 1982 года. В освобожденной Шуше он проходит уже в четвертый раз.
Говоря о значении этого фестиваля для культурной жизни Азербайджана, советник министра культуры заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов сказал haqqin.az, что в 42-летней истории Дней поэзии Вагифа в Шуше был пробел более чем в 30 лет из-за армянской оккупации Карабаха: «Нам выпало счастье после победоносной Второй Карабахской войны возобновить этот праздник поэзии, который имеет большое символическое значение. Вагиф - один из любимых азербайджанским народом поэтов, его лирика легко доходит до наших сердец. Он писал на простом и доступном азербайджанском языке, на котором сейчас все мы говорим. В его поэзии не требуется разгадывать символы, не принято обращаться к каким-то абстрактным понятиям, выражаемым арабскими или персидскими словами. Вагиф - очень символическая фигура. Он сам из Газаха, был визирем Карабахского ханства, благодаря его творчеству в XIX столетии Карабах дал азербайджанской литературе целую плеяду поэтов. В Шуше появилось поистине массовое движение поэтов, огромное число людей, которые писали стихи. Среди них были знаменитые и просто хорошие поэты. Нередко люди писали друг другу письма стихами, состязались в красноречии на поэтических меджлисах. Все знали поэтов, удачные строки передавались из уст в уста. Поэтому было очень важно возобновить дух пиетета к поэзии, когда у человека формируется поэтический взгляд на мир».
По словам Селимханова, «одной из целей проведения Дней Вагифа является поддержка интереса к поэзии в целом в Азербайджане. На этом пути важно обращаться к истокам национальной литературы, творчеству поэтов прошедших эпох и в то же время провести взглядом то, чем живет отечественная поэзия сегодня. На таких праздниках поэзии население лучше узнает своих поэтов».