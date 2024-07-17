Израиль уничтожает военные объекты «Хезболлы»

ВВС Израиля нанесли новые ответные удары по ряду военных объектов движения «Хезболла» в южной части Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В частности, удары были произведены по «террористическому объекту «Хезболлы» в районе Айн-эль-Тине», а также по «двум военным позициям «Хезболлы» в районах Зибкин и Марьямин» на юге Ливана, уточнили в израильской армии. Кроме того, израильская артиллерия «ударила по району Блиды с целью устранения угрозы» в южной части Ливана, добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что армия Израиля «продолжит противодействовать угрозе со стороны террористической организации «Хезболла» с целью защиты государства Израиль».