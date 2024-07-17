Федерация баскетбола Азербайджана и Баскетбольная ассоциация Черногории подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития и популяризации баскетбола.

Свои подписи под документом поставили вице-президент нашей Федерации Фаррух Махмудов и президент Черногорской ассоциации Елена Дублевич.

В рамках сотрудничества планируется обмен опытом между федерациями, развитие детско-юношеского баскетбола, повышение качества лиг для разных возрастных групп. Кроме того, достигнута договоренность об обмене опытом с участием тренеров и игроков.

После подписания меморандума, охватывающего 2024-2026-е годы, Дублевич провела встречу с баскетболистками сборной Азербайджана U-16, которые на днях во второй раз подряд стали чемпионками Европы в дивизионе «С».