Захарова дала совет «партнерам России на Южном Кавказе»

Партнеры России на Южном Кавказе должны осознать, что Запад «не умеет дружить» и лишь планирует их использовать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что партнеры на Южном Кавказе понимают, чего им будет стоить псевдодружба с Западом. Запад дружить не умеет - он может только использовать. К сожалению, при такого рода отношениях чувства партнера его не интересуют», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что США рассматривают Южный Кавказ «исключительно как плацдарм для проведения различного рода акций, направленных против России и против мирного сосуществования находящихся там стран и народов». «Достижение мира и стабильности в регионе, которое возможно лишь при комплексной нормализации отношений между странами Южного Кавказа с вовлечением их непосредственных соседей, не входит в цели и задачи Вашингтона», - добавила Захарова.