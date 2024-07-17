Эрдоган созвонился с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, они обсудили покушение на республиканца, сообщила канцелярия турецкого лидера в соцсети X.

Президент Турции назвал произошедшее «нападением на демократию», отметил «смелую позицию» Трампа после атаки.

«Трамп продемонстрировал сильное лидерство своими успокаивающими посланиями о единстве, чтобы уменьшить поляризацию и напряженность после попытки убийства», — заявили в канцелярии Эрдогана.

Президент Турции также поздравил Трампа с официальным выдвижением кандидатом в президенты США от Республиканской партии и выразил надежду, что президентские выборы принесут пользу турецко-американским отношениям.