Стрелкова доставили в колонию

Один из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) прибыл в колонию общего режима ИК-5 в Кирово-Чепецке в Кировской области для отбывания наказания, сообщил РБК адвокат Александр Молохов.

27 июня Стрелкова этапировали в колонию. По словам Молохова, он посетит подзащитного, когда это будет возможно. В планах защиты — кассация приговора в Верховном Суде и жалоба в Конституционный суд.

Стрелкова задержали летом 2023 года, следствие засекретило его дело. Источники РБК сообщили, что Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». В конце июля суд арестовал Стрелкова по делу по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса — публичные призывы к экстремизму с использованием интернета. В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил Стрелкова к пожизненному заключению. Его и еще двух человек признали виновными в причастности к катастрофе малазийского «Боинга» в Донбассе, где Стрелков воевал против Украины. В Украине против него возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета.