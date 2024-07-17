Отмечается, что 81-летний президент, который сейчас находится на самоизоляции из-за коронавируса, остается погруженным в работу. Но в частной жизни он смирился с растущим давлением, плохими опросами и несправедливой проверкой, которые делают невозможным продолжение его кампании, рассказали изданию демократы.

Несколько высокопоставленных демократов частным образом говорят, что растущее давление лидеров партии и близких друзей якобы убедит президента США Джо Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные, пишет Ахіоѕ.

По их словам, высшие лидеры партии, друзья и ключевые доноры считают, что Байден не может победить, не может изменить общественное восприятие его возраста и остроты ума, не может обеспечить большинство в Конгрессе.

«Президенту говорят, что если он останется на посту, Трамп может победить с большим отрывом и уничтожить наследие Байдена и надежды демократов. Давление на Байдена с требованием снять свою кандидатуру растет до невыносимого уровня, особенно в последние несколько дней... Кампания панического давления давит на Байдена…», – говорится в статье.

Демократы вполне ожидают, что опросы после Национального съезда Республиканской партии покажут возможный разгром, который может привести к поражению Демократической партии и в Конгрессе.

«Его выбор – стать одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он движется в этом направлении», – заявил один из близких друзей президента США.

«В партии ответ на вопрос, кто займет место Байдена на вершине президентского списка, остается открытым. Но выбор Байденом в 2020 году Камалы Харрис в качестве вице-президента может привести к тому, что первая чернокожая женщина попадет в Овальный кабинет», - пишет The Daily Beast.

Сам Байден продолжает категорически отказываться снять свою кандидатуру на ноябрьских выборах. В интервью BET он заявил, что не чувствует, что может передать эстафету в то время, когда страна, по его выражению, настолько разделена. Глава государства также сообщил, что рассмотрит возможность выбыть из гонки, если кто-либо из его врачей скажет, что у него есть проблемы со здоровьем.