Как в Армении обманули Россию

Авиакомпания «Россия» выиграла суд у армянского поставщика запчастей на 15,5 млн рублей, который не выполнил заказ на поставку шин для самолетов, пишут российские издания.

Летом 2022 года авиакомпания «Россия» заключила договор с Aquila Technics на поставку запчастей для лайнеров. В октябре того же года авиаперевозчик заказал шины Bridgestone на 15,5 млн рублей, а через 10 дней перевел деньги на счет армянской фирмы. По итогу Aquila Technics не выполнила свою часть сделки, шины не были поставлены, а деньги не были возвращены. Авиаперевозчик обратился в Арбитражный суд и выиграл иск, обязав армянскую компанию выплатить «России» всю сумму заказа, а также 100 тыс. рублей государственной пошлины.

Это не первое судебное разбирательство с участием Aquila Technics. Ранее проблемы с армянской фирмой возникли у авиакомпании UTair. В 2022 году авиаперевозчик заказал у компании двигатели на 176 млн рублей, но комплектующие не были поставлены. Суд арестовал счета Aquila Technics в России.