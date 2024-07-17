Скандал в Польше: в иранских «шахедах» нашли польские детали

В Польше расследуют нарушение правил экспорта оружия и технологий, в результате которого в иранских дронах Shahed-136 нашли польские детали.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сказал, что этот случай выявило Агентство внутренней безопасности. Он назвал его «абсолютно ужасающим».

«Прокуратура обязательно проведет необходимые мероприятия, предъявит обвинения и сообщит о дальнейшем ходе расследования», - цитирует его Wydarzenia.

По информации Radio Zet, государственная компания из Познани продала детали, которые вошли в иранские боевые «шахеды». Речь идет о насосах, изготовленных компанией, принадлежащей польскому Агентству промышленного развития.