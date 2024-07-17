Удачная операция спецслужб Турции

В Стамбуле задержаны боевики террористической Рабочей партии Курдистана – Садык Топалоглу по прозвищу Халил и Мехмет Саваш, занимавшиеся сбором информации для РПК.

Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщает, что указанных лиц задержали в ходе совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и Главного управления полиции Стамбула.

В MİT установили, что Топалоглу и Саваш осуществляли финансовую деятельность от имени РПК и предоставляли материалы членам организации в Сирии через подставные компании.