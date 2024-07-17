Украина откроет Черное море для кораблей НАТО. «Россия ответит»

Стратегия направлена на предотвращение угроз морской безопасности и обеспечение эффективного реагирования на такие вызовы. Ее действие распространяется на прибрежные территории и морские границы Украины, а также на «другие районы Мирового океана», где у страны есть «экономические или иные интересы».

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны, которая предусматривает взаимодействие с НАТО и постоянное присутствие кораблей альянса в Черном море. Указ опубликован на сайте главы государства.

Документ предусматривает построение военно-морских сил, учения с НАТО и организацию совместных с альянсом «миссий по безопасности — морских патрулей — в Азово-Черноморском бассейне». 17 июля стратегию одобрил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Документ разрабатывали несколько лет.

В Кремле увидели угрозу в новой стратегии Украины. «Разумеется, концентрированное присутствие натовских кораблей — мы принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию… — представляет собой дополнительную угрозу для Российской Федерации, учитывая непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Песков также напомнил о конвенции Монтрё, которая устанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, соединяющими Черное и Эгейское моря. Документ предусматривает особый режим для нечерноморских стран. В частности, они не могут проводить через проливы военные корабли водоизмещением свыше 30 тысяч тонн и оставаться в акватории Черного моря более 21 суток.