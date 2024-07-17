Мишель провел «хорошие встречи» с Алиевым и Пашиняном
Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает армянская служба «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатические источники.
«Это были отдельные, но хорошие встречи», - рассказал изданию один из дипломатов, близких к переговорам.
Лидеры Азербайджана и Армении принимают участие в IV саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Великобритании.