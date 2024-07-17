Демократы перенесли выдвижение Байдена

Демократы отложили выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты США. The New York Times со ссылкой на источники пишет, что запланированное онлайн-голосование, где должны были согласовать кандидатуру Байдена, лидеры демократов перенесли со следующей недели на первую неделю августа.

Инициатором переноса стал лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. Ранее он вместе с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером призвал Байдена выйти из президентской гонки, пишет The Washington Post.

Тем временем крупные доноры Демократической партии, по данным NYT, звонят влиятельным политикам, предлагая призвать Байдена отказаться от кампании.

Республиканцы официально уже выдвинули свой тандем - за кресло президента США от партии поборются бывший президент страны Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.

По традиции партия, что занимает Белый дом, проводит свой съезд позже проигравшей на предыдущих выборах. Национальный съезд Демократической партии пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго (Иллинойс), на котором делегаты будут выбирать кандидата в президенты и вице-президента.