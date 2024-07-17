Депутат Госдумы заявил, что его избили мигранты

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев рассказал в соцсетях, что ему «рассекли голову», когда он пытался разнять драку местных с мигрантами в Самаре.

«Они шли с палкой, избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все. Сидим... уже 40 минут, ждем скорую и полицию, никого нет»,— говорит депутат на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Инцидент, по его словам, произошел в Кировском районе Самары, нападавших было трое. Одного депутат и его спутники «задержали».

На другой записи запечатлено, как прохожие оказывают депутату помощь. «Мусурбеки напали на русских людей. Депутат Матвеев решил помочь и получил по голове дубинкой, аж кровь течет», — говорит оператор за кадром.

The Moscow Times напоминает, что депутат Матвеев известен своей ксенофобской риторикой и антиисламской позицией. Ранее он предлагал исключить из закона о программе переселения соотечественников лиц «нероссийской национальности», поскольку среди таких приезжих много армян, казахов, таджиков.