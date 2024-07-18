Обама обеспокоен

Обама разговаривал с Байденом один раз после его дебатов с Дональдом Трампом, а в разговорах с другими соратниками ясно дал понять, что решение о будущем кампании нынешнего лидера должен принимать он сам. Экс-президент говорил о перспективах кампании Байдена в том числе с бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет издание.

Экс-президент США Барак Обама считает, что Джо Байдену следует серьезно рассмотреть «жизнеспособность» своей кандидатуры на выборах, поскольку его шансы на победу уменьшились, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В частных беседах Обама выступает как защитник Байдена, который, по его мнению, стал великим президентом, отмечает WP. Поэтому он хочет защитить достижения последнего, которые могут оказаться под угрозой в случае, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса, указывает газета.

Бывший американский лидер в беседах также выразил обеспокоенность тем, что результаты опросов показывают отдаление американцев от кандидатуры Байдена, а спонсоры отворачиваются от него.

Ранее издание Axios со ссылкой на нескольких высокопоставленных членов Демократической партии сообщило, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки, и что это может произойти даже в ближайшие выходные. По информации издания, в его победу не верит ближайшее окружение, а выходом для него может стать поддержка кандидатуры вице-президента Камалы Харрис.