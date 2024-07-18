Согласно сообщению армянских СМИ, армянский премьер обсудил с канцлером Германии экономическое сотрудничество, а также переговоры Армении и Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях IV саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Великобритании, встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Бленхеймском дворце обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном, сообщила пресс-служба армянского премьера.

Согласно сообщению, в ходе встречи была подчеркнута важность усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Стороны также обсудили вопросы повестки многопрофильного сотрудничества между Арменией и Францией, развитие сотрудничества Армении и ЕС.