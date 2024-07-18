Авиабаза с американскими военными под ударом

Военная авиабаза Айн-эль-Асад в Ираке, на которой дислоцированы силы США, подверглась удару с применением беспилотников-камикадзе. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«16 июля два дрона-камикадзе атаковали американские и коалиционные силы на базе Айн-эль-Асад в Ираке. Один БПЛА был успешно уничтожен, второй достиг базы, но нанес минимальный ущерб», - сказала она.