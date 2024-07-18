Сербия поворачивается к Европе: неожиданные заявления Вучича

Характеризуя проект литиевого рудника, который собирается реализовывать международный горнодобывающий гигант Rio Tinto, Вучич сообщил: «Мы сможем ежегодно добывать 58 тысяч тонн лития. Этого достаточно для производства 1,1 миллиона электромобилей. Так что мы будем в состоянии обеспечивать примерно 17% европейского рынка». Сербский лидер подчеркнул: «…Мы хотим наладить у нас производство аккумуляторных батарей и только часть лития экспортировать в виде сырья».

В интервью речь идет о добыче лития, необходимого для производства ключевого элемента электромобилей - аккумуляторных батарей, о взаимоотношениях с Евросоюзом и о войне в Украине.

Белград принял стратегическое решение осваивать крупнейшее в Европе месторождение лития вместе с Германией и Евросоюзом, а не с Китаем, и связывает с этим, пересмотренным с учетом экологических требований населения, проектом большие надежды как на развитие сербской экономики, так и на ускорение процесса вступления в ЕС. Об этом говорится в интервью президента Сербии Александара Вучича немецкой экономической газете Handelsblatt. Выдержки из интервью приводит Deutsche Welle

На вопрос, будут ли приглашаться к производству батарей инвесторы со всего мира, или преимущества получат европейские компании, Вучич ответил, что уже идут переговоры с представителями европейского автопрома. Но интерес проявляет и Южная Корея.

«Вели ли вы переговоры и с производителями из Китая?» - спросили корреспонденты Handelsblatt. «Они очень четко выразили свою заинтересованность в получении доступа к этому месторождению лития. Однако мы им сообщили, что обсуждаем данную тему с европейцами. Мы лояльны Европе», - подчеркнул Вучич. С китайцами переговоры не ведутся, только с европейцами, заверил он.

Отметив, что этот проект будет иметь чрезвычайное значение для его страны, и что в перспективе бизнес, связанный с литием, сможет обеспечивать до 16% ВВП, сербский президент заявил: «Поверьте мне, членство в ЕС для наших граждан намного важнее. Доступ к общему рынку и свобода передвижения, упрошенный пограничный контроль значат для нас больше, чем деньги».

На вопрос, насколько важна для него лично интеграция Сербии в ЕС, Вучич ответил: «Это важно для нас. Наша цель состоит в том, чтобы стать частью Европейского союза».

На возражения журналистов, что нельзя обсуждать вступление в ЕС и одновременно сближаться с Россией и Китаем, нельзя сидеть на двух стульях, Вучич ответил: «Я сижу только на одном стуле: сербском».

Корреспонденты попросили Вучича пояснить, что он имел в виду, когда в одном из недавних интервью предупредил, что в Украине надвигается катастрофа. Президент Сербии не стал это уточнять, ограничившись фразой, что «ситуация будет ухудшаться». Он посоветовал Западу «войти в положение» Путина. «Знаете, когда я беседую со своими друзьями на Западе, они говорят, что не могут проиграть войну, ведь если они проиграют, Россия продолжит свою агрессию и свои нападения на другие страны. Проблема, однако, в том, что они никогда не пытались войти в положение Путина. Если он проиграет, то не только сам лично это не перенесет, но и потеряет все, что составляет его наследие», - предупредил Вучич.

«Вы имеете в виду, что Путин может больше потерять, чем Украина?» - переспросили журналисты. «Я сказал, что он может потерять не меньше, чем Запад. Войдите в положение другого человека. Задайтесь вопросом, кто в этом конфликте готов пожертвовать большим числом людей. Тогда у вас будет четкое представление о будущем».

«И вы думаете, что Путин будет соблюдать перемирие?» - засомневались журналисты. «Полагаю, что Путин точно так же спросит: а будет ли Украина соблюдать перемирие? Мне кажется, у обеих сторон плохой опыт друг с другом. Но остановить войну - это высший приоритет».

В то же время сербский президент недвусмысленно дал понять, что его страна готова продолжать поставки боеприпасов, которые в конечном счете оказываются в распоряжении украинской армии: «У Сербии имеется военная промышленность. Мы продаем исключительно боеприпасы надежным конечным потребителям, но не оружие. Россия и Украина не являются надежными конечными потребителями. Поэтому туда мы, естественно, не поставляем. За то, что другие страны делают с нашими боеприпасами, мы ответственность не несем».