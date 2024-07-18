В Крыму и России нет света

РБК передает, что перебои с электричеством возникли из-за аварии на подстанции. Ограничения в электроснабжении фиксируют также в Севастополе. В городе на 10 минут отключили всю городскую иллюминацию, в том числе освещение дорог. С 17 июля в городе также действует график отключения света в разных районах. Согласно расписанию, 19 июля на полтора часа электроэнергию ограничат на территории более чем 25 улиц.

В Геленджике жители более чем 100 улиц остались без света из-за аварии на линиях электропередач.

Временные отключения электроэнергии ввели в Пятигорске и трех поселках поблизости. В «Пятигорскэнерго» уточнили, что продолжительность отключений составляет от 1,5 до четырех часов.

Энергетики в Краснодаре на фоне жаркой погоды установили ограничения на электроснабжение, сообщил глава города Евгений Наумов. По его словам, решение принято Кубанским региональным диспетчерским управлением во избежание перегрузки на оборудовании и линиях электропередач.

Кроме того, в городе произошло аварийное отключение света из-за выхода из строя более 70 подстанций, сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

В Ростове-на-Дону в некоторых районах подача энергии пока ограничена — там продолжаются аварийные работы, подачу электричества возобновят через несколько часов.