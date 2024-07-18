От Грузии требовали «ввести санкции против России»
Представители иностранных государств после начала войны РФ против Украины требовали от властей Грузии ввести санкции против России. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».
«Сейчас нам говорят, что никто нас не просил вводить санкции. Нас очень хорошо просили. Публично об этом не говорили, а за закрытыми дверями нас просили ввести санкции против России», - сказал Папуашвили.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!