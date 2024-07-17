Поставки газа в Чехию обсудил Алиев с Фиалой

На встрече было выражено удовлетворение политическим диалогом между двумя странами. Петр Фиала заявил, что отношения между Азербайджаном и Чехией носят стратегический характер, связи двух стран построены на очень прочной основе. Он отметил, что Чехия намерена и дальше развивать отношения с Азербайджаном.

Подчеркнув, что азербайджано-чешские связи развиваются динамично, глава азербайджанского государства выразил удовлетворение тем, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в энергетической, в том числе нефтегазовой сфере. Было подчеркнуто, что в настоящее время азербайджанская нефть экспортируется в Чехию, также существуют большие перспективы для сотрудничества в газовой сфере. Было отмечено, что обеспечен экспорт азербайджанского газа в соседние с Чехией страны, и что существуют хорошие возможности для экспорта и в Чехию.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении торгово-экономических связей, затронута деятельность чешских компаний в Азербайджане, обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной сферах.

Поздравив Ильхама Алиева с проведением COP29 в Азербайджане, Петр Фиала выразил благодарность за приглашение на это мероприятие и подчеркнул, что с удовольствием примет в нем участие.