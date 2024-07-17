Официальный Баку ответил на провокацию Макрона

В частности, в комментарии выражается сожаление, что «заявления президента Франции Эммануэля Макрона на саммите Европейского политического сообщества, оправдывающие политику милитаризации Армении и демонстрирующие открытую предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, являются еще одним ярким примером попыток Франции создать напряженность в регионе и препятствовать мирному процессу».

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявления об Азербайджане, озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном во время пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании.

Азербайджан напоминает французской стороне, «что война, которую мы вели на суверенных территориях Азербайджана, чтобы положить конец 30-летней оккупации Армении, восстановить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, была легитимным правом нашей страны в рамках международного права. Любые усилия Азербайджана, в том числе усиление его военного потенциала, направлялись и направлены на достижение справедливой цели. Однако этого нельзя сказать по отношению к Армении, которая является оккупационным государством».

МИД Азербайджана указал, что «представление Францией Армении как миролюбивой страны, которая около 30 лет оккупировала азербайджанские территории, изгнала около миллиона азербайджанцев со своей Родины, совершила массовые убийства и преступления против человечности, демонстрирует, насколько несправедлива политика этой страны как в период посредничества, так и после 44-дневной Отечественной войны».

«Мы также хотели бы напомнить, что именно политика таких государств, как Франция, которая не способствовала мирному разрешению конфликта, не позволяла положить конец оккупации азербайджанских территорий Арменией, на протяжении почти 30 лет прикрывала агрессию Армении. Учитывая сказанное, мы еще раз заявляем, что усилия Франции, которые не служат миру и нарушают дестабилизацию в регионе, не принесут никаких результатов», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана.