Карл III принял Зеленского в дворце герцогов Мальборо

Этот дворец расположен в графстве Оксфордшир и является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также родовым имением герцогов Мальборо.

Встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества. «На встрече 46 европейских лидеров обсудили ряд международных проблем, решений и общих ценностей», — говорится в публикации.

Владимир Зеленский в своем в телеграм-канале выразил благодарность Карлу ІІІ за аудиенцию. Он заявил, что Соединенное Королевство остается одним из самых близких и важнейших союзников Украины. «Ценим всю поддержку, оказанную украинскому народу», - подчеркнул глава государства.

Накануне, 17 июля, Карл III произнес речь с программой деятельности нового правительства королевства. В ней он отметил, что Британия «продолжит оказывать полную поддержку» Киеву, а также помогать на пути страны в НАТО.