Евросоюз пострадал бы, если бы Грузия была вовлечена в военное противостояние с Россией, полагает спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Мы сохранили мир не только для себя, но и для Европы. Если бы здесь развязалась война, а она бы развязалась, если сегодняшняя оппозиция была бы у власти, мы бы, конечно, разрушились, но пострадал бы и Евросоюз в том числе, так как была бы перекрыта единственная, самая быстрая дорога, связывающая [ЕС] с Азией, для перевозки грузов», - заявил Папуашвили в эфире телеканала Imedi.

Спикер парламента считает, что некоторые европейские политики, которые призывали Грузию открыть «второй фронт» противостояния» с РФ, не понимают этого. При этом именно европейцы, по словам Папуашвили, должны были «зубами защищать Грузию от впутывания в неприятности».