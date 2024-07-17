Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 01:38

Враги и недоброжелатели Азербайджана, численность которых растет в геометрической прогрессии симметрично усилению внешнеполитического влияния и региональной значимости Баку вновь застигнуты врасплох. Президент Алиев принял приглашение нового британского премьера и оказался в центре внимания Европейского политического сообщества. Враги и недоброжелатели Баку и Алиева на протяжении последних лет усиленно изображали плохую миниатюру перевоплощенного Азербайджана, отчужденного от цивилизованной части планеты, пересмотревшего традиционную дипломатию внешнеполитического баланса, сателлита России, привязанного к Глобальному Югу. В Лондоне появилась совершенно другая картина.

Алиев сидит рядом с Зеленским, долго обсуждает насущные проблемы. Азербайджанский президент в центре внимания лидеров Запада: к нему подходит генсек НАТО, просят о встрече лидеры Финляндии, Люксембурга, Литвы… Азербайджанский президент на переговорах с Шольцем… Алиев мило общается и с президентом Швейцарии. Почетный прием и высокое внимание, оказанные азербайджанскому президенту разбивают пропаганду последних лет об ухудшении отношений Азербайджана с западным миром. Да, безусловно, у Алиева есть расхождения в позициях с тем же Макроном, который с недавних пор перенес Версаль в армянскую столицу. Были и неурядицы с администрацией Байдена, у которой из-под ног убежала почва. (В данном случае, головокружение не от успеха, а от череды провалов). Предмет расхождений – национально-государственные интересы страны и ее целостность, но отнюдь не ценностный конфликт или внешнеполитические зигзаги, как это усиленно пыталась представить армянская машина «промывания европейских мозгов». К тому же в своем выступлении, Ильхам Алиев окончательно расставил последние точки над «i», заявив о приверженности Азербайджана стратегии обеспечения энергетической безопасности Европы. Более половины азербайджанского экспортного газа поступает на европейский рынок. И цифры, в данном случае, говорят сами за себя. Алиев в присутствии европейских лидеров парировал цифрами, которые в гораздо лучшей степени говорят о значимости Азербайджана для западного мира. И в возникших коллизиях с некоторыми европейскими лидерами вроде Макрона или Байдена, растерявших вотум общественного доверия в собственных государствах, мера ответственности лежит на совести именно этих политиков, разменявших Азербайджан на члена ОДКБ и союзницу России – пашиняновскую Армению.