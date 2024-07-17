Алиев, Европа и кричащие вопросы наша передовица
Враги и недоброжелатели Азербайджана, численность которых растет в геометрической прогрессии симметрично усилению внешнеполитического влияния и региональной значимости Баку вновь застигнуты врасплох. Президент Алиев принял приглашение нового британского премьера и оказался в центре внимания Европейского политического сообщества.
Враги и недоброжелатели Баку и Алиева на протяжении последних лет усиленно изображали плохую миниатюру перевоплощенного Азербайджана, отчужденного от цивилизованной части планеты, пересмотревшего традиционную дипломатию внешнеполитического баланса, сателлита России, привязанного к Глобальному Югу. В Лондоне появилась совершенно другая картина.
Алиев сидит рядом с Зеленским, долго обсуждает насущные проблемы. Азербайджанский президент в центре внимания лидеров Запада: к нему подходит генсек НАТО, просят о встрече лидеры Финляндии, Люксембурга, Литвы… Азербайджанский президент на переговорах с Шольцем… Алиев мило общается и с президентом Швейцарии. Почетный прием и высокое внимание, оказанные азербайджанскому президенту разбивают пропаганду последних лет об ухудшении отношений Азербайджана с западным миром.
Да, безусловно, у Алиева есть расхождения в позициях с тем же Макроном, который с недавних пор перенес Версаль в армянскую столицу. Были и неурядицы с администрацией Байдена, у которой из-под ног убежала почва. (В данном случае, головокружение не от успеха, а от череды провалов). Предмет расхождений – национально-государственные интересы страны и ее целостность, но отнюдь не ценностный конфликт или внешнеполитические зигзаги, как это усиленно пыталась представить армянская машина «промывания европейских мозгов».
К тому же в своем выступлении, Ильхам Алиев окончательно расставил последние точки над «i», заявив о приверженности Азербайджана стратегии обеспечения энергетической безопасности Европы. Более половины азербайджанского экспортного газа поступает на европейский рынок. И цифры, в данном случае, говорят сами за себя. Алиев в присутствии европейских лидеров парировал цифрами, которые в гораздо лучшей степени говорят о значимости Азербайджана для западного мира. И в возникших коллизиях с некоторыми европейскими лидерами вроде Макрона или Байдена, растерявших вотум общественного доверия в собственных государствах, мера ответственности лежит на совести именно этих политиков, разменявших Азербайджан на члена ОДКБ и союзницу России – пашиняновскую Армению.
Какова фабула основных претензий к Азербайджану? Баку отказался от политики евроинтеграции, не так ли? Сырой аргумент евроцентристов разбивают сами же европейские лидеры, отказавшие в евроинтеграции Турции, Украине, Молдове, Грузии и многим другим странам, которые стучатся в двери Брюсселя не один десяток лет. Что еще? Реализованное азербайджанским народом право на восстановление своего суверенитета и деоккупацию Карабаха? Бархатная и ненасильственная реинтеграция нагорной части Карабаха на фоне разрушительных войн в Газе и Украины и полной политической импотенции западных столиц и Вашингтона обеспечить право украинцев и арабов на безопасную жизнь? Что еще? А может демократия и права человека?.. в полыхающем и раздираемым большой войной в современном мире?! В мире, который такие западные лидеры, как Байден и Макрон довели до разделительных линий и нового Железного Занавеса?
Лучший ответ на весь спектр кричащих вопросов – раскол самого западного мира, поверженного триумфальным возвращением воинствующего трампизма, изоляционизма, морального превосходства сторонников деглобализации и формирования нового миропорядка, где будут доминировать региональные державы. Западный мир охватил глубочайший ценностный кризис – первый со времен Мюнхенского сговора. А такие суверенные государства, как Азербайджан, избравшие политику нейтралитета в период полыхающей Третьей мировой, вынуждены адаптироваться к новым реалиям, которые еще до конца не оформились и не сложились.
На наших глазах происходит не перевоплощение Азербайджана, а перерождение самой постхристианской западной цивилизации, блуждающей в поисках новых моральных ориентиров, идеологем и формаций. Запад - в поисках нового мироустройства. Но Азербайджан в этой миссии Западу – не лучший помощник. Он сам должен научиться выживать в новом мире, который хотят построить другие. Что же это будет за новый Запад и новый мир? Этого пока никто не знает. И даже в самом Европейском политическом сообществе…