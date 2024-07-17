Коммунист едва не возглавил Нацассамблею Франции

Голосование за спикера в Национальной ассамблее происходило традиционным «бумажным» способом и продолжалось более 5 часов. На определение победителя понадобилось три тура.

Новый состав Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции – по итогам трех туров голосования переизбрал спикером Яэль Брон-Пиве, соратницу президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV.

В первом туре голосования, в котором соревновались 6 кандидатов, впереди оказался представитель коммунистов, прошедших в парламент в составе блока левых «Новый народный фронт», Андре Шассень – за него отдали 200 голосов. Вторым оказался Себастьен Шеню от ультраправого «Национального объединения», а Брон-Пиве – третьей со 124 голосами.

Однако во втором туре картина существенно изменилась – вперед вырвалась Брон-Пиве с результатом 210 голосов, опередив Шассеня на восемь голосов. На третьем месте оказался Шеню со 143 голосами.

В решающем туре, где достаточно было простого, а не абсолютного большинства, Брон-Пиве получила 220 голосов. За Андре Шассеня отдали 207 голосов, за Шеню – 141.