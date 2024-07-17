Российские военные у товарища Кима

По их информации, встреча прошла в здании ЦК северокорейской Компартии. Российская сторона пока ничего не сообщала об этом визите.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщают официальные СМИ КНДР.

Местная госрадиостанция «Голос Кореи» передает, что встреча прошла в здании штаб-квартиры ЦК Трудовой партии Кореи. Глава делегации передал «теплое приветствие» от президента России Владимира Путина, назвавшего Ким Чен Ына «дорогим товарищем». Тот в ответ «выразил глубокую признательность». Стороны также подтвердили «важность и необходимость сотрудничества в военной сфере между двумя странами для защиты взаимной безопасности».

Ким Чен Ын заявил, что российская армия и народ «ведут крестовый поход за справедливость для защиты суверенных прав и безопасности страны». Он выразил «непоколебимую и решительную поддержку» РФ со стороны правительства и народа Северной Кореи.

О Криворучко известно, что он курирует гособоронзаказ. Он сохранил свой пост, несмотря на недавние перестановки и коррупционные скандалы в российском военном ведомстве.