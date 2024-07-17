Раскрыт доклад Орбана

Ранее Орбан передал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Премьер объяснил, что для ясности решил выложить весь текст документа, поскольку выдержки из него публиковались в СМИ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой доклад Европейскому совету о своих недавних поездках в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.

По словам премьера, Украина и Россия не стремятся выступать с инициативами по прекращению огня или переговорам, а для урегулирования нужно внешнее вмешательство.

Орбан отметил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп имеет обоснованные планы по урегулированию военного конфликта России и Украины, но ждать от него мирных инициатив до выборов не стоит. «Интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально возрастет», — пишет Орбан.

Президент США Джо Байден, по словам венгерского премьера, не способен изменить текущую «провоенную политику» Вашингтона.

Орбан также считает, что важным посредником между сторонами войны может оказаться Турция. Премьер называет ее единственным успешным посредником между Россией и Украиной с начала войны.

Повлиять на события вокруг Украины могут Евросоюз, США и Китай, считает венгерский премьер. Орбан уверен, что для проведения следующего мирного саммита по Украине необходимо привлечение Пекина и возобновление прямых дипломатических контактов с Россией при сохранении нынешних политических контактов на высоком уровне с Киевом.

Китай, отмечает Обран, будет активнее участвовать в урегулировании ситуации вокруг Украины, если его шансы на успех будут близки к определенным, но пока это не так.