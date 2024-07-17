Байден дал поручение

По словам собеседников The New York Times, близких к главе государства, он допускает, что может не победить на выборах в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки, уступив требованиям обеспокоенных демократов.

Один из источников NYT сказал, что «это не будет сюрпризом», если Байден вскоре выступит с заявлением и представит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены. ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации сообщает, что глава государства попросил провести опрос общественного мнения и узнать, что американцы думают о перспективах Харрис, если та вступит в гонку.

Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt передавал, что Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену. Верятность ее выдвижения они оценили в 45%, Байдена — 40%. Согласно опросу Economist/YouGov, почти 80% демократов в США одобрили бы участие Харрис в выборах вместо него.

В интервью Black Entertainment Television 17 июля Байден сказал, что мог бы «пересмотреть» свое решение баллотироваться на второй срок в случае проблем со здоровьем, которые не позволят ему исполнять обязанности. Через несколько часов Белый дом объявил, что президент сдал положительный тест на COVID-19, самоизолируется в своем доме в Дэлавере и будет выполнять все свои обязанности в полном объеме.