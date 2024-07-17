Госдеп отреагировал на ядерные угрозы России

В Госдепартаменте США заявили, что продолжат следить за действиями России, которая выступила с предупреждением о возможном развертывании ядерного оружия в Европе.

«Любая риторика и разговоры об использовании или развертывании ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, чему мы и дальше будем уделять пристальное внимание», - заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель.

Он напомнил, что россияне делают такие заявления периодически с начала своей войны против Украины: «Поэтому я просто не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить».

В России ранее заявили, что не исключают развертывания ракет, в том числе в ядерном оснащении, в ответ на размещение дальнобойного оружия США в Германии.