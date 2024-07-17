На российский регион налетели беспилотники
Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Курской областью, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.
Он уточнил, что уничтожены беспилотники самолетного типа. Позднее глава региона сообщил, что военные сбили еще один аппарат.
В регионе более часа действует угроза атаки дронов. Аналогичный сигнал запустили и в Белгородской области.
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