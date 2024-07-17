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При поддержке стран Запада Украина может «попробовать завершить горячую стадию войны до конца этого года». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC во время своего визита в Великобританию. «Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и следовать формату Саммита мира, то можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года», — сказал Зеленский. Президент Украины отметил, что план мирного урегулирования должен быть полностью согласован с союзниками Украины, чтобы «никто не пробовал переиграть после окончания войны». Войну можно будет завершить дипломатическим урегулированием за столом переговоров, если страны Запада будут оказывать давление на Москву, отметил он. «Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии», — сказал Зеленский, добавив, что в то же время ослабление России на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

От Великобритании, по словам Зеленского, Киев хотел бы получить разрешение на использование поставляемого Западом оружия для ударов по территории России без ограничений по дальности: «Мы просто хотим бить точно по той точке, из которой они стреляют по нам». Президент Украины также сказал, что готов работать с любым президентом США, кто бы ни был избран на этот пост. По его словам, сотрудничество с Дональдом Трампом в случае, если его вновь изберут президентом, будет «трудной работой». «Но мы трудолюбивы», — подчеркнул Зеленский. На этой неделе Дональд Трамп назвал своим кандидатом в вице-президенты США 39-летнего сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса, который последовательно выступал против американской военной помощи Украине. «Может быть, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами», — сказал Зеленский. Также президент Украины прокомментировал прошлогоднее утверждение Трампа о том, что если бы у власти был он, то остановил бы войну в Украине за 24 часа. По словам Зеленского, в Киеве были бы очень рады, если бы войну удалось завершить так быстро. «Но вопрос: какой ценой и кто ее заплатит», — заметил президент Украины. По его мнению, платить за такое скорое окончание войны пришлось бы Украине. «Это означало бы просто перестать сражаться, отдать [территории] и забыть о них», — сказал Зеленский, отметив, что Киев на такое никогда бы не пошел. Говоря о военной помощи Запада Украине, Зеленский отметил, что Киев до сих пор не получил обещанные союзниками истребители F-16. «Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас еще не долетели», — сказал он, отметив, что благодарен союзникам за помощь, которая уже была оказана Украине. На вопрос о сложении полномочий президента в случае, если он вдруг почувствует, что «устал и больше не может выполнять свои обязанности», Зеленский ответил, что такой ход событий он не исключает — но только после войны. «Мы должны закончить с ней [войной], и мы должны закончить с ним», — сказал Зеленский, уточнив, что имеет в виду Владимира Путина.

* * * 10:38 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью службе новостей BBC допустил, что все оккупированные территории по итогам войны вернуть силой не удастся.