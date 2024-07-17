Россия значительно увеличила поставки металлов в Европу

Евросоюз увеличил закупки железа и стали из России до максимума с июня 2022 года, пишут СМИ со ссылкой на данные европейской статистики.

Сообщается, что в мае РФ увеличила экспорт в ЕС металлов и изделий из них, главным образом полуфабрикатов из железа или нелегированной стали и ферросплавов, до 373,1 миллиона евро (плюс 29% к показателям предыдущего месяца).

Главным покупателем была Италия (120 миллионов евро).

"В результате Россия стала крупнейшим поставщиком этих металлов в ЕС", - сообщается в данных статистики. Затем следуют Южная Корея и Индия.

Также в полтора раза за месяц выросли и европейские закупки российского алюминия (до 97,8 миллиона евро). Здесь главным покупателем стала Германия.