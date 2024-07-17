Новый виток борьбы с теневым флотом России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом витке борьбы с российским теневым флотом нефтяных танкеров, используемым РФ для обхода международных санкций, сообщает Bloomberg.

По словам Стармера, 44 страны Европы одобрили этот план на состоявшемся в Британии саммите Европейского политического сообщества.

Совместный "призыв к действиям" должен ударить по флоту из около 600 судов, которые, по данным западных стран, Москва использует для транспортировки около 1,7 миллиона баррелей нефти в день.

Британское правительство объявило о санкциях против 11 танкеров, используемых для перевозки российской нефти.

"Вместе с нашими европейскими партнерами мы дали четкий сигнал тем, кто способствует попыткам (российского диктатора Владимира — ред.) Путина обойти санкции: мы не позволим российскому теневому флоту и генерируемым им грязным деньгам свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность", - отметил Стармер.

В настоящее время более 60 нефтяных танкеров находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС.