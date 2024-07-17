Крушение самолета в Армении обновлено 14:40
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи с крушением учебно-тренировочного самолета Як-52. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до овсьми лет.
Учебно-тренировочный самолет Минобороны Армении потерпел крушение в Котайкской области. Два человека погибли.
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Самолет Ан-2 потерпел крушение у города Егвард в Котайкской области Армении, два человека погибли, сообщают армянские СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел в 09:30 по ереванскому времени (совпадает с бакинским).