«Не кибератака»: выявлена проблема, приведшая к сбою во всем мире видео; обновлено 15:12
Глава компании CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема с Windows, которая возникла из-за обновления программного обеспечения CrowdStrike, была выявлена — запущен процесс устранения неполадок.
По его словам, речь не идет о кибератаке или проблемах систем безопасности: «CrowdStrike активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта, обнаруженного в одном обновлении контента для хостов Windows. Хосты Mac и Linux не затронуты. Это не инцидент безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована и исправлена. Мы направляем клиентов на портал поддержки для получения последних обновлений и продолжим предоставлять полные и постоянные обновления на нашем сайте. Мы также рекомендуем организациям обеспечить общение с представителями CrowdStrike по официальным каналам. Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike».
Мощный технический сбой Windows, произошедший по вине CrowdStrike, привел к тому, что в пятницу в разных странах крупнейшие авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки, работающие на системе Windows, сообщили о технических проблемах. Крупнейшие перевозчики США, такие как American Airlines, Delta, United Airlines, объявили о приостановке полетов, сославшись на проблемы со связью. О сбоях сообщают компании в США, Германии, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии.
С неполадками столкнулся бизнес по всему миру, в том числе Лондонская фондовая биржа. На сайте площадки сообщалось о приостановке публикации новостных сообщений.
В Берлине из-за технического сбоя, как пишут местные СМИ, аэропорт приостановил работу до 10 часов утра.
* * *
В аэропортах США, части стран Европы и Австралии вышло из строя все оборудование, работающее на операционной системе Windows. Не работают абсолютно все компьютеры с Windows, на которых установлена программа CrowdStrike, сообщает агентство Bloomberg.
Правительство Австралии созвало экстренное совещание из-за глобального сбоя в работе IT. Сети ресторанов McDonald's в Японии останавливают работу своих магазинов по всей стране.
Компания Microsoft заявляет о восстановлении сервисов.
July 19, 2024
*** 11:31
Американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью, возникших в результате продолжающегося глобального сбоя, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.
Во всех аэропортах Испании произошел инцидент с компьютерными системами. Несколько аэропортов Великобритании также были вынуждены приостановить полеты. Turkish Airlines также приостановила полеты из-за большого глобального сбоя, пишут зарубежные СМИ.