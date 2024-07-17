По его словам, речь не идет о кибератаке или проблемах систем безопасности: «CrowdStrike активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта, обнаруженного в одном обновлении контента для хостов Windows. Хосты Mac и Linux не затронуты. Это не инцидент безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована и исправлена. Мы направляем клиентов на портал поддержки для получения последних обновлений и продолжим предоставлять полные и постоянные обновления на нашем сайте. Мы также рекомендуем организациям обеспечить общение с представителями CrowdStrike по официальным каналам. Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike».

Глава компании CrowdStrike Джордж Курц заявил, что проблема с Windows, которая возникла из-за обновления программного обеспечения CrowdStrike, была выявлена — запущен процесс устранения неполадок.

Мощный технический сбой Windows, произошедший по вине CrowdStrike, привел к тому, что в пятницу в разных странах крупнейшие авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки, работающие на системе Windows, сообщили о технических проблемах. Крупнейшие перевозчики США, такие как American Airlines, Delta, United Airlines, объявили о приостановке полетов, сославшись на проблемы со связью. О сбоях сообщают компании в США, Германии, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии.

С неполадками столкнулся бизнес по всему миру, в том числе Лондонская фондовая биржа. На сайте площадки сообщалось о приостановке публикации новостных сообщений.

В Берлине из-за технического сбоя, как пишут местные СМИ, аэропорт приостановил работу до 10 часов утра.