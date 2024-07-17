Проблемы в аэропортах мира
Во всем мире в аэропортах произошел массовый сбой, приведший к задержке рейсов. Проблемы связывают с коммуникацией. Об этом сообщают мировые СМИ.
В США, Испании и Германии начались проблемы, из-за которых задерживают рейсы.
Авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Airlines запретили взлет для всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией, сообщает Управление гражданской авиации США.
Аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", это может привести к задержкам рейсов, сообщает компания-оператор Aena.
Аэропорт Берлина сообщил о возможных задержках при регистрации из-за технического сбоя.