Тайвань должен платить США

Тайвань не будет полагаться исключительно на других в вопросе своей обороны. В вопросах обороны мы должны полагаться на себя, это обязательное условие. Об этом заявил министр иностранных дел острова Лин Цзя Лун в интервью CNN.

Это заявление стало ответом на слова кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа о том, что остров должен платить Штатам за свою оборону.

«Тайвань платит столько, сколько мы должны платить за оборону, расходы острова на оборону и дальше будут расти», - заявил Лин.

По мнению Лина, учитывая усиление Китая и рост его оборонного бюджета, все страны должны увеличить расходы на оборону.

Недавно в интервью Bloomberg Трамп сказал, что США «ничем не отличаются от страховой компании» и Тайвань ничего не дает Вашингтону.

Напомним, что во время выступления на съезде республиканцев Трамп заявил, что Китай «кружит вокруг Тайваня» с «призраком конфликта», нависающим над Тайбэем, Кореей, Филиппинами и всей Азией, пока «планета балансирует на грани Третьей мировой войны».