Уход Байдена назвали неизбежным

Выход президента США Джо Байдена из президентской гонки стал вопросом времени на фоне потери главой государства поддержки со стороны однопартийцев и спонсоров. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники, близкие к высокопоставленным демократам.

По их информации, внешний вид заразившегося коронавирусом Байдена, как и ряд оговорок, которые он допустил в недавних интервью, вызвали у демократов опасения по поводу того, способен ли он участвовать в предвыборной кампании и остаться в Белом доме на второй срок.

Источники издания отмечают, что однопартийцы президента в нынешней ситуации считают его выход из президентской гонки лишь вопросом времени и уже активно планируют свои следующие шаги после того, как он откажется от участия в грядущих выборах.

По их данным, 17 июля в Нью-Йорке состоялась встреча крупных спонсоров демократов, на которой обсуждалось прекращение финансирования предвыборной кампании этой партии до тех пор, пока Байден не покинет предвыборную гонку.

Источники WSJ в Белом доме утверждают, что остаются в неведении относительно планов Байдена, поскольку ближний круг главы государства в последнее время сузился. Некоторые из них, однако, отмечают, что "власть Байдена ослабла", и охарактеризовали происходящее как "начало конца его борьбы за переизбрание".

"Давление (оказываемое на Байдена) непреодолимо", - приводит британская газета The Financial Times (FT) слова неназванного высокопоставленного демократа. По его оценкам, Байден может покинуть президентскую гонку "уже к понедельнику (22 июля)". Другие источники издания считают, что отказаться от участия в избирательной кампании президент может еще раньше.