Эмираты готовы разместить войска в Газе

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что готовы отправить войска в многонациональную миссию по "стабилизации" Газы после войны между Израилем и ХАМАС, став первой страной, которая заявила, что может развернуть военный контингент в секторе. Об этом сообщает Financial Times.

Государство Персидского залива объявило, что может развернуть свои войска, если США возьмут на себя роль лидера и поддержат шаги на пути к созданию палестинского государства.

Комментарии специального представителя Министерства иностранных дел ОАЭ Ланы Нусейбе появились в то время, когда арабские государства и Запад пытаются разработать эффективный послевоенный план для Газы, сообщает издание. США, чтобы помочь в стабилизации ситуации в Газе, планирует предоставить необходимую гуманитарную помощь и ресурсы для восстановления региона.

"ОАЭ могли бы рассмотреть возможность участия в стабилизационных силах вместе с арабскими и международными партнерами... по приглашению реформированной Палестинской автономии или Палестинской автономии во главе с уполномоченным премьер-министром", — сказала Нусейбе.