Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:30

Четырехдневный съезд Республиканской партии завершен. Под конец Дональд Трамп благосклонно принял номинацию в качестве кандидата от партии на выборах и выступил с 90-минутной речью. Первые 15 минут этой речи, когда он призывал к единству нации, были сильно эмоционально окрашенными. Наиболее драматический момент наступил, когда Трамп заявил, что он «мог не находиться здесь этим вечером». Кандидат имел в виду, что его могли убить за несколько дней до этого. Толпа начала скандировать: «Да, вы здесь!» «Спасибо, но могло быть иначе», - настаивал Трамп.

Остальная часть выступления была типичной для этого человека. Он вновь назвал бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси «сумасшедшей» и обратился к своей любимой теме о том, что выборы 2020 года были у него украдены. Трамп вновь назвал коронавирус «китайским вирусом» и вспомнил о «вторжении нелегалов» на южной границе США. Наконец он повторил свое озадачивающее публику восхищение «великим Ганнибалом Лектером» (каннибалом из фильма «Молчание ягнят»). Многие делегаты пришли на съезд с бандажами на правом ухе — таким же, который был и у номинанта после покушения. В этом организаторы съезда увидели солидарность и любовь к Трампу, и бандажи стали преподноситься как символ необыкновенного единства партии. Даже демократы вынуждены были признать, что с этими бандажами форум их политических оппонентов стал успешным. Но каковы будут последствия политики новой команды республиканцев — Трампа и получившего номинацию в качестве его напарника и, возможно, будущего вице-президента, также номинированного на эту должность Джей Ди Вэнса?

В своем выступлении накануне Вэнс педалировал тему защиты интересов рабочего класса, всех сирых и убогих, в среде которых он вырос в штате Огайо. 39-летний кандидат в «вице» выглядел решительным и довольно злым малым. Говорят, что это может быть связано с тем, что у него была «социально дисфункциональная семья» - мать молодого Вэнса третировала и часто избивала его. Вэнс мало известен почтенной публике. По данным опроса CNN, проведенного в июне, 56 процентов американцев ничего о нем не слышали. В 2022 году Джей Ди был избран в сенат США от Огайо, однако на выборах он получил меньше третьей части голосов. Но, как пишет английский журнал The Economist, влияние этого еще не известного американцам человека «может быть крайне разрушительным». Издание вспоминает, что бывший советник Трампа, ультраправый Стив Бэннон сказал, что Дональд Трамп «является сравнительно умеренным в его движении MAGA» («Сделаем Америку Вновь Великой»). То есть для него Трамп белый и пушистый, а вот Вэнс может стать настоящим радикалом, лидером ультраправого крыла партии. Вэнс является ведущим изоляционистом Америки. Он поддерживает Израиль, но занимает двойственную политику в отношении Тайваня. А его открытое презрение к Украине стало уже хорошо известным. «Меня совершенно не беспокоит, что происходит в Украине», - заявил он накануне вторжения российских войск в феврале 2022 года. Визит в США Владимира Зеленского и его выступление в Конгрессе Вэнс назвал «гротескным». Американские избиратели пока не слишком задумываются об опасности, которую представляет собой Вэнс. А вот в Западной Европе уже началась настоящая паника в связи с возможным приходом к власти тандема Трамп-Вэнс. Там, конечно, сильно беспокоятся о судьбе Украины. Но еще больше о том, что Европа останется один на один с Россией Владимира Путина. Кроме того, опасения вызывает и то, что новая крайне консервативная пара политиков в Америке укрепит позиции европейских ультраправых.